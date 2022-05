Andrea Bocelli je nagovoril slovensko občinstvo

Andrea Bocelli, ki je sicer že nastopil v ljubljanski dvorani Stožice, je kasneje tam nastopil še skoraj dvakrat, vendar mu je pandemija to onemogočila. Tako pa se zagotovo vrača 8. oktobra letos. Njegovo ime se že od samih začetkov kariere povezuje z vrhunskimi vokalnimi sposobnostmi, svojevrstno barvo glasu in brezhibno glasbeno-scensko produkcijo, ljubitelji glasbe še zmeraj vsak njegov koncert pričakujejo z velikim navdušenjem. V napovedanem koncertu bo izvedel najbolj znane operne arije in svoje največje uspešnice, vse v znamenju umetnikovega večnega navdiha – ljubezni.

Veseli se nastopa v Ljubljani

Bocelli je posebej za slovensko občinstvo povedal: »Srečen sem, ker se po dolgem času vračam v Ljubljano, in to na zame prav poseben dan, saj je 8. oktober rojstni dan mojega sina. Ob tej priložnosti se bom še posebej potrudil občinstvo nagovoriti z najlepšo glasbo. Res se veselim, da se bomo ponovno srečali. Kmalu!«

Andrea Bocelli, ki izhaja iz italijanske Toskane, je na pot slave stopil leta 1992 z nastopom na sanremskem festivalu. Kmalu je sledila prva velika vloga v Verdijevi operi Macbeth, največja prelomnica pa je bila pesem Con te partiro, katere priredba v duetu s svetovno znano sopranistko Sarah Brightman je leta 1996 zasedla vrh glasbenih lestvic in sčasoma postala ena najpopularnejših pesmi vseh časov. S svojo bogato diskografijo in številnimi priznanji stroke Bocelli že tri desetletja suvereno kraljuje v svetu glasbe.

Najpopularnejši svetovni tenorist je v Ljubljani nazadnje nastopil leta 2016 v ljubljanskih Stožicah, ko ga je občinstvo pričakalo in pospremilo z ovacijami, kar je že dolgo običajno za enega najslavnejših svetovnih glasbenikov.