Angažirana umetnost je umetnikova dolžnost

V nadaljevanju preberite:

Pianist in skladatelj Bowrain se v Kino Šiška vrača s koncertno izvedbo novega albuma Million Homes, na katerem naslavlja izzive sodobnega časa, od migracij, protestništva, bivanjskih problemov, do okoljskih vprašanj ter odtujenosti na eni strani in nujnosti povezovanja in druženja na drugi. Z razširjeno zasedbo ga bo predstavil nocoj ob 20. uri. Z njim smo se pogovarjali o novem albumu, kako je nanj vplivala pandemija ter o nujni angažiranosti sodobnega umetnika.