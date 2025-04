Arooj Aftab: Umetniki ljubimo svobodo

V Ljubljano že drugič v zadnjih dveh letih prihaja grammyjevka Arooj Aftab, ki bo v Kinu Šiška tokrat predstavljala svoj četrti studijski album Night Reign. Ta ji je prinesel dve nominaciji za grammyja, in sicer za najboljši alternativni jazz album ter za najboljšo globalno glasbeno izvedbo za skladbo Raat Ki Rani. Night Reign se je uvrstil na več seznamov najboljših albumov minulega leta, Arooj Aftab pa se z njim odmika od Vulture Princea.

Umetnica, ki začara s svojim mističnim glasom in enigmatično izvedbo v jeziku, ki ga mnogi od nas ne razumemo (urdu), po njenih besedah pa je zelo posreden in poln analogij, se nastopa v Kinu Šiška zelo veseli, za Delo pa je spregovorila na svoj prosti dan, ki ga je v Atenah po nastopu večer prej preživela v studiu.

Leta 2022 ste prejeli grammyja za svoj prejšnji album Vulture Prince; po tem so za isto prestižno nagrado sledile še številne druge nominacije. Kako je to vplivalo na vaš pogled na lastno ustvarjanje ter na ustvarjalni proces?

Osvojitev grammyja je zagotovo eno najvišjih priznanj v glasbeni industriji. Zanj bom zato večno hvaležna. Nedvomno je zelo koristilo moji karieri, saj ga ljudje iz sveta glasbe zelo cenijo in ima velik pomen. Že nominacijo je težko doseči, kaj šele zmago. Zato je to zagotovo dvignilo mojo glasbeno kariero na višjo raven, ni pa bistveno vplivalo na moj ustvarjalni proces. Moj proces ostaja enak. Ljubim glasbo, rada jo ustvarjam in s tem nadaljujem. Vse ostalo je enako kot prej.

Grammyja je leta 2022 prejela kot prva Pakistanka. FOTO: osebni arhiv

Album je pospremil tudi parfum. Ga lahko opišete in poveste, kako sta se medsebojno dopolnjevala?

Parfum je nastal v sodelovanju z izjemno francosko-egipčansko parfumerko Dano El Masri, katere blagovna znamka se imenuje Jazmin Saraï. Resnično je razumela, kaj sem želela doseči s temo jastrebjega princa [Vulture Prince]. Gre za nekakšen temen, a skrivnosten, uniseks, zimski, privlačen in zapeljiv vonj, ki se z njim popolnoma ujema. Je kot neko skrivnostno bitje, ki je zelo modno in drzno.

V svojem najnovejšem albumu Night Reign pa se od njega oddaljujete. Kakšni sta njegova zgodba in namen?

Namen Night Reign je preprost. Pripoveduje o moči noči, o tem, da smo vsi v njej, o različnih vrstah in odtenkih dogodkov, ki se lahko zgodijo ponoči, vključno s tem, kako se počutimo. Včasih počivamo, včasih smo žalostni, včasih smo v zelo vznemirljivi situaciji, včasih smo v fazi odkrivanja. Včasih preprosto praznujemo. Včasih raziskujemo. Noč je torej zelo obširna, hkrati pa zelo pomembna za vse vrste ustvarjalcev, med njimi glasbeno skupnost, saj se večina naših nastopov odvija ponoči, tako da v nekem smislu živimo ponoči.

Kako se ta koncept ujema z vašo lastno razvijajočo se identiteto?

Ne vem. Mislim, da vsak nov album ponuja priložnost, da pokažeš več svoje osebnosti ali da se poglobljeno raziskuješ. To je najlepša stvar pri tem, da si umetnik. Lahko se na novo izumiš ali se še naprej raziskuješ skozi glasbo. To sem pravzaprav naredila.

Z albumom Night Reign je zrasla kot oseba, pravi, in upa, da tudi kot glasbenica. FOTO: Kate Sterlin

Svojo glasbo opisujete kot skrivnosti znotraj skrivnosti. Kako se to večplastno pripovedovanje zgodb kaže v Night Reign in kako upate, da bodo poslušalci dojemali te skrite odtenke?

Zame je pri skladbi nekaj najzabavnejšega in najbriljantnejšega to, da vsakič, ko jo poslušam znova, v njej odkrijem nekaj novega. To je tako poseben pojav, takšno neverjetno odkritje. In zapleteno je.

Skrivnost se skriva v mnogih stvareh, kot so pisanje, plasti, produkcija, pripovedovanje zgodb in kako se vse to zlije v celoto. Gre za zelo občutljivo ravnovesje in vedno si prizadevam to doseči v svoji glasbi. To poslušalca pritegne, da skladbo posluša znova. Ne gre torej le za to, da je skladba privlačna, ampak da je dovolj privlačna, da si jo želiš predvajati znova, hkrati pa vsakič, ko jo poslušaš, ponuja več in več.

Pri skladbi Raat Ki Rani ste sodelovali s Tesso Thompson, katere oboževalka ste, in ustvarili vizualno in čustveno bogat videospot. Kako je bilo sodelovati z njo?

V zvezi z vizualnim pripovedovanjem zgodb nimam veliko strokovnega znanja in izkušenj. Rekla bi, da na tem področju umetniško nisem zelo razvita. Zato je bilo zame kot oboževalki ne le Tessinih igralskih sposobnosti, ampak tudi nje kot osebe, to nekaj posebnega. Je neverjetno človeško bitje in resničen navdih, ne le v moji glasbi, ampak tudi v mojem življenju. Posebna in edinstvena je v vsem, kar počne, v načinu, kako govori, kako ravna s prijatelji in družino, v delovni etiki, ustvarjalnosti, umu, igri in videzu.

Zato je že to, da je oboževalka moje glasbe, neverjetno, da pa je zato privolila v režiranje videospota, je bilo res čudovito, pravi blagoslov. Všeč mi je, kakšno smer so ubrali z videospotom ter kako so zajeli temo Raat Ki Rani, ki govori o srečanju z nekom, o vezi, ki jo spletemo s to osebo, a ne vemo, kaj narediti z njo, zato pustimo, da ostane ta krhka, lepa stvar. To je čudovito upodobila in vizualno je osupljivo.

Omenili ste, da se oddaljujete od tega, da bi vas poslušalci videli zgolj kot 'zdravilko' njihovih travm, in da želite izraziti več sebe. Kako Night Reign razkriva nove vidike vaše osebnosti, čeprav vztrajate, da ne želite razkriti preveč?

Vulture Prince je album, ki sem ga napisala, ko sem bila res žalostna, strta in uničena zaradi izgube [umrl ji je mlajši brat Maher, op. p]. Ima zdravilno lastnost. želi zaceliti zlomljeno srce in zapolniti nastalo praznino. Mislim, da sta ta otožnost in žalost veliko ljudem vlili upanje za nov dan, jih na neki način spodbudili, da cenijo življenje. Na neki način smo po pandemiji vsi doživljali podobno. Toliko ljudi je zbolelo ali umrlo.

Z Night Reign, ki je prišel dve leti in pol pozneje, sem kot oseba zrasla, in upam, da tudi kot glasbenica. Spremenil se je tudi moj odnos do življenja. Želela sem biti bolj praznično razpoložena in malo bolj vesela, če se lahko tako izrazim. Super je, če se ljudem zdi glasba resna, transcendentna in transformativna, vendar pa si hkrati želim, da odraža mojo osebnost. Kot oseba sem precej neresna, in nekaj tega želim pokazati v Night Reign. Ta v nasprotju s prepričanji nekaterih ne vsebuje veliko starodavne poezije, pač pa le ljubezenske pesmi o običajnih, povprečnih stvareh. Zagotoviti želim, da vsi razumejo, da imam več različnih plati.

V slovenščini imamo izraz »noč ima svojo moč«.

Ja, to je to, o čemer sem govorila. Noč sama je lik. Je bitje zase. Je živa. In na mojem albumu je noč protagonistka. To se mi zdi res kul.

Pogosto poudarjate, kako vas moti, da vas skušajo predalčkati. Kako bi raje, da vas opisujejo kot umetnico?

Menim, da vse umetnike moti, da jih trpajo v predalčke in jih opisujejo izključno enostransko. Mi pa se radi razvijamo, radi pokažemo, česa še smo sposobni, radi imamo svobodo. Ljubimo svobodo. Potrebujemo jo.

Seveda so me vedno opredeljevali po tem, od kod sem, po vsem, kar me dela to, kar sem, kar je nespremenljivo. Ne želim pa, da je to le ena stvar, in menim, da je takšna narava vsakega umetnika.