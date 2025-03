Za avtoritarce je eno od najnevarnejših orožij pero

V nadaljevanju preberite:

Po besedah pisateljice Ma Thida, ki predseduje odboru za pisatelje v zaporu, je bilo lansko leto, kar zadeva napade na svobodo izražanja po svetu, brez primere: od preganjanja drugače mislečih, cenzure literarnih del in neodvisnih medijev, prepovedi knjig, zatiranja neugodnih resnic do propagande in dezinformacij, ki jih, pogosto v službi državnih interesov, širijo korporacije in družbena omrežja. Vse to v svetu, ki ga že tako polarizirajo vojne, konflikti in podnebne spremembe, prispeva k političnemu diskurzu, ki nas želi še bolj razdeliti.