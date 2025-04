Družba neenakosti in razslojevanja je družba nasilja

V nadaljevanju preberite:

»Ne bi smel biti tako surov do tako osamljenega človeka, kot je ona,« v Tramvaju Poželenje Stella­ pravi o Blanche, ženski, ki ima tisoč obrazov in v sebi nosi tisoč zlomov. Ženski, tako znani vsakomur, ki je že kdaj stal na razkoraku med iluzijo in resničnostjo, stal nad prepadom in zrl vanj. Zdi se, da Tramvaj Poželenje po skoraj osmih desetletjih prav zato ostaja tako aktualen; ker drobce Blanche, Stelle in Stanleyja­ – da, tudi njega – nosi s seboj vsak od nas.