Avstralski signali veselega upanja

Prvič po drugi svetovni vojni

Milansko Scalo so po prvem zaprtju spomladi sicer odprli julija, oktobra, ob drugem valu, pa spet zaprli. Foto Flavio Lo Scalzo/Reuters

Polkoncertna izvedba Traviate v Madridu s publiko in izvajalci na varni razdalji; vsakemu izvajalcu so pripadli štirje kvadratni metri odra. Foto Teatro Real

Sydneyjska opera, ki so jo letos prvič, odkar je bila postavljena po načrtih arhitekta Jørna Utzona, zaprli – še pred pandemijo so načrtovali dveletno prenovo – je danes znova odprla vrata: tamkajšnjo poletno sezono so začeli z Lehárjevo opereto Vesela vdova.Umetniški vodja Sydneyjske opere Lyndon Terracini je dejal, da je vnovično odprtje svetovno znane operne hiše – pa čeprav je zasedenost dvorane lahko le 75-odstotna, vsi obiskovalci morajo nositi maske – simbol upanja za industrijo uprizoritvenih umetnosti, ki jo je ohromila pandemija. »Znova vstopiti v dvorano je bil izredno čustven trenutek za vse vpletene,« je dodal. Terracini je presodil, da bodo letos svoja vrata odprle tudi druge operne hiše po svetu. Zaradi decembrskega novega izbruha virusa v okolici Sydneyja so v soboto poostrili ukrepe, zato tudi odprtje opere ni moglo biti najbolj radostno. Sydneyjska opera je bila doslej običajno odprta 363 dni v letu, lani je imel njihov program spletnih prenosov in posnetkov 5,6 milijona ogledov. Čez dve leti bodo praznovali petdesetletnico Utzonove stavbe.Newyorška Metropolitanska opera je odpovedala celotno sezono 2020/21, ves čas zaprtja pa ponujajo spletne prenose recitalov v seriji Met Stars Live in Concert, jeseni bodo, kot so zapisali, novo sezono odprli z zgodovinskim dogodkom, postavitvijo dela prvega temnopoltega skladatelja na njihovem odru, opero z grammyjem nagrajenega džezovskega skladatelja Terencea Blancharda.Milanska Scala je zaradi pandemije prvič po drugi svetovni vojni prejšnji mesec odpovedala tradicionalno slovesno odprtje sezone. V Donizettijevi operi Lucia di Lammermoor bi v naslovni vlogi morala nastopiti sopranistka Lisette Oropesa, ki bi bila tako prva ameriška pevka na milanskem odru po Marii Callas. Opero so po prvem zaprtju sicer odprli julija, oktobra, ob drugem valu, pa spet zaprli vrata. Novembra je bilo med pevci in glasbeniki več kot šestdeset okužb. Namesto klasičnega odprtja so pripravili televizijski prenos gala dogodka iz prazne dvorane, v katerem so ponudili tudi posnetke nastopov opernih zvezdnikov. Na koledarju imajo v soboto spletni prenos izvedbe Brahmsove 3. in Dvoràkove 7. simfonije, prihodnji petek pa večer del Philipa Glassa, Arva Pärta, Steva Reicha in drugih sodobnih skladateljev.Prav tako zaprta dunajska Državna opera vsak dan ob sedmih zvečer predvaja posnetke preteklih predstav, ogled posameznega posnetka je mogoč 24 ur.Londonska Kraljeva opera je na spletni strani objavila, da do konca januarja odpoveduje vse predstave, tudi spletne prenose Verdijeve Tosce, na spletu pa v Covent Gardnu ljubiteljem ponujajo dnevne obroke opere – izbor posnetkov opernih in baletnih predstav iz prejšnjih sezon. Novembra so prvič po letu 1735 v spletnem prenosu izvedli koncertno izvedbo Händlove opere Ariodante, s katero je skladatelj odprl svojo prvo sezono v Londonu.V Teatru Real v Madridu imajo ta teden na koledarju štiri predstave Mozartovega Don Giovannija, vsi na odru so brez mask, za četrtek prihodnjega tedna je napovedan recital tenorista Jonasa Kaufmanna. Julija je bilo Kraljevo gledališče prva operna hiša, ki je odprla vrata, dovoljena je bila 50-odstotna zasedenost, zato so za Traviato namesto 19 napovedali 27 predstav s štirimi različnimi zasedbami. Operi pri varnostnih ukrepih svetuje ekipa specialistov iz petih madridskih bolnišnic, vse osebje mora v zaodrju nositi maske, pevce in člane zbora in orkestra testirajo na tri dni.