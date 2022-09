Beseda je osnovno sporočilo moje glasbe

V nadaljevanju preberite:

Že tretje leto zapored vabi SiTi Teater na desetdnevni festival SiTi pod zvezdami. Na letnem odru s platneno streho, ki stoji na parkirišču za restavracijo Argentino in Športnim centrom Millenium ob robu BTC, bosta v ponedeljek, 5. septembra, ob 20.30 nastopila Jure Ivanušič in Rade Šerbedžija. S slednjim smo se pogovarjali o selitvi z Reke, opustitvi profesure, o njegovih glasbenih in igralskih izkušnjah ter skupnih nastopih z Juretom Ivanušičem.