Bolj odebeljen starinski zvok

V nadaljevanju preberite:

Zasedba Moveknowledgement spada med avtorsko najbolj izstopajoče, kritiško cenjene in slogovno kameleonske slovenske alter rock skupine. Nedavno je izdala nov album Lying Cobra za založbo Moonlee Records v digitalni in cede obliki, vinilna plošča pa bo izšla poleti. O novem albumu, odsotnosti N'Toka, večglasnem petju in vplivu glasbene preteklosti na njihovo ustvarjanje smo se pogovarjali s kitaristom in pevcem Urošem Weinbergerjem in klaviaturistom, pevcem in producentom Mihom Šajino.