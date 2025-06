V nadaljevanju preberite:

Pri založbi Celinka so kitarist Matic Smolnikar, violinist Klemen Bračko, kontrabasist Vanja Dizdarević, tolkalec Matej Javoršek in pevka Neža Drobnič Bogataj izdali album Ciganka. Na njem je kar petnajst romskih pesmi z Balkana in Rusije, ki so jih posneli v živo v Salonu za eno glasbo. O glasbenem pristopu zasedbe smo se pogovarjali s pevko skupine Belin Nežo Drobnič Bogataj.