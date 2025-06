Glasbeniki v podporo palestinskemu narodu

V nadaljevanju preberite:

Glasba in politika sta od nekdaj prepleteni, včasih z manj, drugič z bolj vidnimi nitmi. Eden od treh glavnih državnih simbolov je poleg grba in zastave še himna. Ta običajno poveličuje pomembnost in slavo države oziroma naroda, njeno izvajanje in poslušanje sta zelo čustveni. Z glasbo lahko tudi pomagamo v moralnem in finančnem pogledu. Zato bo neformalna skupina državljanov En dva svetova s pomočijo zavoda Voluntariat jutri v ljubljanskem Kinu Šiška pripravila Koncert za Palestino.