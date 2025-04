V nadaljevanju preberite:

Ena od najbolj prepoznavnih ameriških glasbenih ikon sodobnega soula, pevka Macy Gray, rojena Natalie Renée McIntyre, se po dvanajstih letih vrača v Ljubljano. Vokalistka z raskavim glasom je svoj prvi album On How Life Is izdala leta 1999 in se je ob 25. obletnici izida odpravila na turnejo. V ljubljanskem Kinu Šiška bo na razprodanem koncertu nastopila 19. junija.