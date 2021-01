Dunajski filharmoniki in njihovo sporočilo upanja za ves svet

Daniel Froschauer z violino Stradivari ex Benvenuti, ex Halphen

Foto Dunajski filharmoniki/Julia Wesely

Že šestič je novoletni koncert vodil Riccardo Muti, gledalci pa so glasbenike v prazni dvorani nagradili z virtualnim aplavzom.

Foto Roman Zach-Kiesling/AFP



Maestro Muti že šestič za pultom Riccardo Muti je bil mlad dirigentski zvezdnik pred 50 leti, ko je začel voditi koncerte Dunajskih filharmonikov. Dobri dve desetlet­ji pozneje, leta 1993, je bil prvič dirigent novoletnega koncerta, najbolj znanega koncerta klasične glasbe na svetu. Potem ga je dirigiral še petkrat, in sicer v letih 1997, 2000, 2004 in 2018 ter v petek dopoldne. Tudi letos so koncert neposredno predvajali v več kot 90 državah po svetu. Muti je bil na Dunaju od 27. decembra in je takoj začel vaditi z orkestrom. Dva dni pred koncertom je povedal, da se v hotelu, v katerem je sam, včasih počuti kot v grozljivki, da pa se tudi v teh pandemičnih časih ne moremo odreči glasbi in kulturnim dogodkom. »Ne bomo le prenašali lepote glasbe, ampak tudi sporočilo upanja. Potrebujemo upanje.«

Foto Roman Zach-Kiesling/AFP

Avstrija je država številnih zasebnih združenj, približno 125.000 jih je. To so športni klubi, različna kulturna, planinska, zbirateljska društva in podobno. Nekatera obstajajo že od časa avstrijskega cesarstva in niso le klubi ljubiteljev določenih prostočasnih dejavnosti. Nekatera so kulturno in finančno zelo močna. Takšni so na primer Dunajski filharmoniki (Wiener Philharmoniker), za mnoge najboljši orkester za klasično glasbo na svetu. Kot vsako leto so 1. januarja odigrali svoj tradicionalni, sloviti dunajski novoletni koncert za televizijsko občinstvo po vsem svetu. Le poslušalcev v živo, pred odrom in okoli odra v Zlati dvorani dunajskega Musikvereina, tokrat ni bilo. Dejavnosti orkestra med pandemijo so bile neizogibna tema v pogovoru z Danielom Froschauerjem, prvo violino in predsednikom Dunajskih filharmonikov od leta 2017.Z novoletnim koncertom smo hoteli vliti upanje milijonom gledalcev po svetu. To ni bilo lahko, ampak Dunajski filharmoniki smo vedno pozitivno usmerjeni. Tudi v mesecih, ko smo smeli igrati pred največ sto obiskovalci, smo to počeli s popolno umetniško predanostjo. Gospodarski vidik ni naša prioriteta. Menimo, da ima naš orkester širše poslanstvo. Vedno želimo biti dober zgled drugim. V začetku novembra 2020 smo šli na turnejo na Japonsko. To je bil močan signal, da se lahko koncertira tudi v tem času. Vso turnejo smo bili dejansko v karanteni, kar je bilo za nas veliko dodatno breme. Vendar smo čutili izjemno hvaležnost in ugotovili, da se je trud splačal.Ne, vsako mesto je bilo zasedeno. Ljudje so sedeli z masko na obrazu. Vsakega od nas so testirali na dva ali tri dni. Kljub temu je bila izkušnja čudovita.Nekateri drugi orkestri so menili, da je bolj pomembno, da člani ohranjajo varnostno razdaljo, kakor da bi jih testirali na virus. Mi smo se pač odločili, da se testiramo pred vsako produkcijo. V dneh pred novoletnim koncertom smo to naredili vsak dan. Tako lahko igramo na običajni razdalji med glasbeniki. Tudi s tem ohranjamo kakovost naše glasbe.Imamo rezervo za skoraj vsakega v orkestru. Naših članov je skupaj 148, pa lahko izračunate. Na novoletnem koncertu igramo s približno 80 glasbeniki. To je običajna postavitev našega orkestra, ne največja ne najmanjša. Prvih vio­lin je vedno 16, drugih violin 12, imamo šest violončelistov ..., kot vedno. Na nekaterih drugih naših koncertih, na primer, kadar je na programu Tako je govoril Zaratustra Richarda Straussa, igra več kot sto glasbenikov.Vsako leto več – zdaj jih je dobrih dvajset.Te generacije ni več v orkestru. Upokojila se je. To za nas ni več nobena tema.Tako je, pred točno 150 leti pa smo začeli igrati v Musikvereinu. Eden glavnih razlogov za velik uspeh Dunajskih filharmonikov je bil sistem gledališkega abonmaja.Najbolj čutimo prazen prostor pod orkestrom. Vemo tudi, da strop ni trdno povezan s stenami. Samo položen je nanje. Vse se upogiba in vibrira. Včasih grem med odmorom iz svoje pisarne v Zlato dvorano Musikvereina, ki uteleša dušo glasbe. Ko sem v njej, začutim Brahmsa, Brucknerja, Čajkov­skega, Wagnerja, Verdija, Gustava Mahlerja, Richarda Straussa ... To občutim, tudi ko je prazna, ko v dvorani ni glasbe. V Zlati dvorani se počutim posebno.Ne pozabite, da skoraj vse naše vaje potekajo brez poslušalcev. Navajeni smo tega. Vseeno so omejit­ve zaradi pandemije pokazale pomen občinstva v celotni koncertni izkušnji. Na koncertu, medtem ko igram in gledam dirigenta, hkrati vidim občinstvo, vidim, kako vpija glasbo. Skupna izkušnja je zelo pomemben del glasbe.Samo do junija smo izgubili 33 koncertov. Na ameriško turnejo nismo šli, na azijski smo bili le deloma, na novoletnem koncertu ni bilo občinstva ... To so strašni rezi. Izgubljamo velike vsote denarja.To so naši dobri partnerji. Zavedajo se, da se je naša blagovna znamka v tem času celo okrepila, ker smo pozitivno naravnani in poskušamo najti načine, kako vrniti celotno kulturno življenje v normalno stanje.Ne, ne. Zaposleni smo v Državni operi, v filharmoniji delamo kot samostojni umetniki.Naše člane povezuje nekaj velikega: čudovita glasba. Številni sedanji člani so tudi sicer prijatelji. Seveda pa se najdejo posamezniki, ki razumejo filharmonijo bolj kot interesno skupnost. Kljub temu smo na splošno dobra družba.Da, Stradivari je delal odlične inštrumente, tako kot Rembrandt čudovite slike.Res je, vendar ne pozabite, da so violine in druga glasbila uporabni predmeti in zelo dobro zavarovani. Morebitni tat ne bi mogel prodati inštrumenta, na katerega igram, ker vsi vedo, kdo je lastnik te Stradivarijeve violine. Narejena leta 1727 in poimenovana Ex Benvenuti, ex Halphen je lastnina Sklada Angelike Prokopp. Zelo sem hvaležen temu skladu, da lahko že štiri leta igram na tako čudovit inštrument. Ta violina je podaljšek mojega srca. Mogoče bo nekega dne dobila še en vzdevek, ex Froschauer! (smeh)