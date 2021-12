Energičnost punka in novega vala

V nadaljevanju preberite:

Goran Lisica - Fox je glasbi posvetil vse življenje. Ni namreč le glasbeni navdušenec, temveč tudi založnik, menedžer, glasbeni producent, organizator koncertov, novinar in še kaj. Pri njegovi založbi Dallas Records je pred kratkim izšla antologijska zbirka Riječki novi val s 70 posnetki 35 izvajalcev reške rock scene med letoma 1977 in 1989. Pogovarjali smo se o začetkih punka na Reki, v Zagrebu in Ljubljani ter njegovih začetkih aktivnega ukvarjanja z glasbo. Z njim smo se pogovarjali o začetnih letih punka in novega vala pri nas.