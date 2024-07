Festival Arsana v družbi najboljših evropskih festivalov

V nadaljevanju preberite:

Danes ob 21. uri bosta na ptujski­ mestni tržnici Simfonični orkester RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Lojzeta Krajnčana z Raiven, Gregorjem Ravnikom, Nino Strnad, Ano Soklič, Otom Pestnerjem, Tinkaro Kovač, Ladom Leskovarjem in Alfijem Nipičem zagnala festival Arsana. Z umetniškim vodjem in direktorjem festivala Mladenom Delinom smo se pogovarjali o novostih, ki jih prinaša tokratni program.