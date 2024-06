Glasba, prežeta z veseljem in življenjskimi ritmi

Ljubljana Festival bo jutri ob 21. uri v Križankah gostil Afro Latin Jazz Orchestra, najpomembnejši latino jazz big band, ki ga vodi Arturo O'Farrill. Z njim smo se pogovarjali o glasbeni usodi, ljubezni do klavirja, sodelovanju s Carlo Bley in Harryjem Belafontejem ter o veličastni prepletenosti afriške glasbe na območju ­Severne in Južne Amerike.