Glasbena mojstrovina, ki bo naznanila 8. Zimski festival

8. Zimski festival bo 20. februarja in s ponovitvijo 21. februarja zaznamoval začetek festivala z enim najmočnejših in čustveno nabitih glasbenih del 20. stoletja, Vojnim rekviemom Benjamina Brittna.

Charles Dutoit FOTO: Festival Ljubljana

Na odrubo to brezčasno kompozicijo izvedel priznani švicarski maestro, nekdanji glavni dirigent Londonskega kraljevega filharmoničnega orkestra, ki redno sodeluje s Festivalom Ljubljana. Leta 2023 je bil imenovan za glavnega gostujočega dirigenta Orkestra Sanktpeterburške filharmonije, kar je nov pomemben mejnik v njegovi karieri. Z njim bo nastopilskupaj z, ki se bo povezal s tremi izjemnimi vokalisti: rusko sopranistko, britanskim tenoristomin nemškim baritonistom. Ob tem se bo predstavil šeter, kar bo skupaj ustvarilo izjemno zvočno harmonijo, ki bo v celoti prenesla sporočilo miru in solidarnosti.

Dunajski dečki. FOTO: Festival Ljubljana

Vrhunska umetnina, ki združuje latinsko mašo in pesništvo britanskega vojnega pesnika Wilfreda Owna, ni zgolj glasbeno dovršena, temveč nosi tudi globoko človeško in družbeno sporočilo. Britten ga je uglasbil ob odprtju nove katedrale v Coventryju, katere gradnja je sledila rušenju prejšnje, med drugo svetovno vojno uničene cerkve. To delo je tako glasbeni kot moralni opomin na grozote vojne in hkrati izjemen poziv k miru. Z izbiro solistov različnih narodnosti je želel skladatelj poudariti univerzalnost miru in povezanost narodov, ki so pred nekaj desetletji obsedali bojišče. Na željo dirigenta bo v Ljubljani tudi tokrat mogoče slišati izvedbo, kot si jo je zamislil Britten.

Koncertna večera bosta na 8. Zimskem festivalu v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma ob 18. uri združila najlepše glasbene vrednote in globoko človeško sporočilo. Občinstvo bo lahko vstopilo v svet umetnosti, ki presega čas in prostor in ne pozablja na tiste, ki so v imenu miru in svobode žrtvovali vse.

