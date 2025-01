Glasbeni sprehod po pahljači čustev

V nadaljevanju preberite:

Kantavtor Chris Eckman, ki se je proslavil s seattelsko zasedbo The Walkabouts, bo jutri v Klubu Cankarjevega doma predstavil nov album The Land We Knew the Best, ki ga je produciral Alastair McNeill. Ta bo na koncertu tudi igral električno kitaro, Eckmanu pa bodo pomagali še drugi sodelavci z albuma, in sicer Žiga Golob, kontrabas, Jana Beltran, glas, akustično-električna kitara, Andraž Mazi, pedal steel kitara, in Blaž Celarec, bobni.