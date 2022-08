Glasbeni večer s simfoničnim orkestrom iz Pittsburgha in Hélène Grimaud

V četrtek, 18. avgusta, ob 20. uri bo z izbranim repertoarjem na jubilejnem, 70. Ljubljana Festivalu pred slovenskim občinstvom nastopil prvič. Severnoameriškemu orkestru se bo na odru pridružila enigmatična in tehnično popolna pianistka francoskega rodu Hélène Grimaud, ki bo večer odela v barve jazza.

Simfonični orkester iz Pittsburgha se je v svojih več kot 125 letih uveljavil kot eden najboljših orkestrov v Ameriki in na svetu. Leta 2008 je njegovo umetniško vodstvo prevzel avstrijski dirigent Manfred Honeck, ki se je po letih orkestrske igre na mestu violista Dunajskih filharmonikov, ti bodo 8. septembra sklenili jubilejni, 70. Ljubljana Festival, kot dirigent oblikoval pri Claudiu Abbadu. Svojo prvo evropsko turnejo je orkester uspešno izvedel leta 2010, od takrat pa je reden gost na vseh večjih evropskih odrih.

Hélène Grimaud FOTO: Festival Ljubljana

Tokrat se bo Simfoničnemu orkestru iz Pittsburgha na odru pridružila francoska pianistka Hélène Grimaud in izvedla jazzovsko obarvani Koncert za klavir in orkester v G-duru Mauricea Ravela. Med kritiki je cenjena zaradi občutenih interpretacij, ki na poslušalce vedno znova naredijo močan vtis. Ko je pianistko pri 17 letih dirigent Daniel Barenboim povabil k sodelovanju s Pariškim orkestrom, ji je to odprlo vrata na odre z najznamenitejšimi orkestri – med drugim je sodelovala z berlinskimi filharmoniki in newyorško filharmonijo. Njeni oboževalci lahko uživajo v koncertih po vsem svetu, saj kot solistka in recitatorka prireja obsežne turneje. Več let se je ukvarjala tudi s pisanjem in izdala tri knjige. Poleg umetniške kariere izpolnjuje svoje poslanstvo kot borka za človekove pravice in ustanoviteljica organizacije Wolf Conservation Center, ki poskuša preprečiti izumrtje ogroženih vrst.

Ob bok klavirskemu koncertu je umetniški vodja orkestra Manfred Honeck postavil še Simfonijo št. 1 v D-duru Ravelovega starejšega sodobnika Gustava Mahlerja in Pet skladb za godalni kvartet češkega skladatelja Erwina Schulhoffa.

Vstopnice za dogodke 70. Ljubljana Festivala so že v prodaji na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Eventimovih prodajnih mestih in Petrolovih bencinskih servisih.

