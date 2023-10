Glasbeniki in podporniki glasbe v Mestni knjižnici

Knjižnice že nekaj časa niso le prostor zbrane tišine, temveč so ob izbranih večerih tudi prostor razgretih pogovorov in kakšnega koncerta. Danes ob 19.30 bo v Knjižnici Otona Župančiča še zadnji glasbeni pogovor iz cikla Druga frekvenca, na katerem bo Nina Novak gostila člana zasedbe Panda Andreja Pompeta in Nino Bauman.

V Mestni knjižnici Ljubljana priredijo precej pogovornih večerov v obliki ciklov na določeno temo, ki jih izvedejo enkrat na mesec ali enkrat na leto v obliki krajših večdnevnih pogovorov na različne teme in z zanimivimi gosti. Eden od takih je Druga frekvenca v Knjižnici Otona Župančiča. To so pogovorno-koncertna srečanja z glasbenimi imeni, ki so oblikovala slovensko glasbeno sceno.

Nina Novak je povedala, da »z današnjim večerom zaključujemo jesensko serijo Druge frek­vence, novo serijo dogodkov v knjižnici pa pripravljamo za april prihodnje leto. Po šest let trajajoči Novi frekvenci, ciklu večerov, na katerem smo s pogovorom in koncertno izvedbo predstavljali slovenske jazzovske ustvarjalce, smo se s kolegi iz mediateke Knjižnice Otona Župančiča odločili za spremembo formata. Tako so zdaj naša srečanja poimenovana Druga­ frek­venca, s čimer bi radi opozorili, da dajemo prostor glasbenikom, za katere marsikje drugje ni prostora. Tako naredimo serijo in jo izvedemo v enem tednu. To se bo dogajalo dvakrat na leto, enkrat jeseni in enkrat spomladi.«

Tema prve serije so bili glasbeniki in podporniki glasbe, ki so v preteklih desetletjih pomembno vplivali na razvoj popularne glasbe. Ta teden so se družili z Andrejem Trobentarjem, Janezom Križajem, Draganom Buličem, Borisom Šinigojem, danes zvečer se bodo še z Andrejem Pompetom.

Pogovori z Ljubljančani

V Slovanski knjižnici potekajo pogovori z znanimi Ljubljančani o njihovem otroštvu in mladosti, naslovili so jih Ljubljana moje mladosti. Sprehajajo se skozi njihove spomine in plast za plastjo odkrivajo, kako so se šolali, preživljali prosti čas, se zabavali in kako so v njihovem vsakdanjiku odzvanjali aktualni dogodki. Svoje zgodbe dopolnijo s fotografskim gradivom. Skozi pripovedi jih vodita novinarki in avtorici podkasta Strašno hudi Klara Škrinjar­ in Maja Čakarić.

V sodelovanju z založbo Beletrina predstavljajo avtorje in njihova dela, ki so izšla letos. Osemnajstega oktobra ob 18.30 bo v Knjižnici Bežigrad pogovor s pisateljico Ireno Svetek o novem romanu Črni princ, zadnjem delu njene kriminalne trilogije. V Knjižnici Prežihovega Voranca bo 28. oktobra pogovor z Evo Mahkovic o njeni tretji knjižni izdaji, žanrskem hibridnem delu Toxic. Knjižnica Otona Župančiča bo 25. oktobra gostila zamejskega igralca, režiserja in dramatika Borisa Kobala ob predstavitvi biografije 100 km, ki je nastala v sodelovanju s pisateljem Davorinom ­Lenkom.

Srečanja enkrat na mesec

V Knjižnici Otona Župančiča enkrat na mesec potekajo tudi pogovori s kritiki o literaturi, prozi in poeziji z različnimi avtorji. Vodita jih član Društva slovenskih literarnih kritikov Tim Uršič ter kritičarka in pesnica Petra Koršič. V ciklu pogovorov Reflektor reflektirajo aktualno družbeno dogajanje pri nas in po svetu na podlagi vznemirljivih tematik, ki jih najdemo v knjigah. Cikel ­Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje prinaša pogovore z ženskami, ki izstopajo na poslovnem in ­osebnem področju.

Cikel Literatura v mestu je namenjen pogovorom o sodobni slovenski književnosti. Posebne zgodbe so pogovori z ljudmi, ki s svojim življenjem odpravljajo stereotipe, navdihujejo in učijo strpnosti. Življenjska popotovanja so pogovori o posebnih življenjskih izkušnjah in preizkušnjah ter potekajo v Knjižnici Jožeta Mazovca.