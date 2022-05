Gora Rocka je nazaj – tam, kamor spada

Po lanskem letu, ko je širjenje koronavirusa organizatorje glasbenih prireditev prisililo v odpovedi oziroma prilagoditve, se letos vračajo »dobri stari koncertni časi« in z njimi tudi dobrodelni festival Gora Rocka. Na Šentviški planoti se bo med 23. in 26. junijem zvrstilo več kot 20 domačih in tujih zasedb. Znova se bo tresla gora in rock bo »špilal« na eni od najlepših koncertnih lokacij pri nas.

Lansko različico Gore Rocka so zaradi koronavirusnih omejitev izpeljali v Kinogledališču Tolmin, leta 2020 je bila celo odpovedana, zdaj se festival vrača na standardno lokacijo – v prelepo okolje Šentviške Gore. Moči, energijo in motivacijo, da delajo nekaj dobrega, je kot vsako leto prispevalo okrog 250 prostovoljcev. Organizacija »različice 2022« je, kot je povedal Nicolas Vanek, potekala skoraj tako kot tiste pred pandemijo. »Nekaj je bilo pomislekov na začetku – organizacija festivala se začne septembra –, ko še ni bilo jasno, ali covid-19 izgublja moč ali gre le za zatišje pred nevihto. Zdaj, ko je jasno, da festival bo, vse poteka kot pred krizo.«

Znana so že vsa glasbena imena, ki bodo tri koncertne večere zabavala množico – v preteklosti je bilo na Šentviški Gori več kot 15.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Letos jih bo najbrž nekoliko manj, nekateri namreč še niso »ozavestili«, da se je koncertno življenje vrnilo v obliko kot pred zdravstveno krizo, drugi se v množici več ne počutijo dobro. Toda organizatorji so zagotovili, da festival bo, in tudi glede organizacije je – vsaj sodeč po preteklih izvedbah – mogoče pričakovati le najboljše.

Glasbena imena, ki bodo (najbolj) pritegnila obiskovalce, so Big Foot Mama, Magnifico, Joker Out, finska country zasedba Steve 'n' Seagulls, ki preigrava priredbe hard rock in metal uspešnic, pa Sars, Tabu ter Hamo in Tribute 2 Love. Za koga bi lahko bil presenetljiv izbor izvajalca, kot je recimo Soulgreg artist, ki vsaj na prvi občutek glasbeno ne sodi na rock festival.

V dobrih starih časih je festival obiskalo okrog 15.000 ljudi. FOTO: Sani Može

Nicolas Vanek je povedal, da se vsako leto izvede pregled slovenske glasbene scene in tujih skupin. »Soulgreg artist mogoče ni tipičen izvajalec, ki bi ga bili gostje našega festivala vajeni. Se je pa med nami že pred leti spletlo partnerstvo, saj je njegovo Društvo Viljem Julijan večkrat prejelo donacije našega festivala. Tako se je izvajalec odločil, da nam bo vrnil uslugo in svoj nastop na festivalu izvedel brezplačno. Menimo, da Soulgreg artist živi podobno poslanstvo, kot ga živimo organizatorji festivala Gora Rocka, zato smo ga z veseljem povabili, da se predstavi tudi našemu občinstvu.«

Bistvo festivala je od začetka dobrodelnost – izkupiček organizatorji namenijo lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. V šestnajstih izvedbah festivala so podarili več kot 160.000 evrov. »Prejemnike donacij vedno izberemo po koncu festivala, ko vemo, koliko izkupička imamo na voljo. Zagotovo bodo tudi letos prejemniki projekt Botrstvo ter prostovoljci, in sicer skozi vlaganje v lokalno skupnost,« je poudaril Vanek. Prostovoljno delo, je že pred leti povedal vodja festivala Jernej Kenda, je način, kako dvigniti kakovost življenja v lokalni skupnosti in pomagati najšibkejšim.

Organizacija »različice 2022« je potekala skoraj tako kot tiste pred pandemijo. FOTO: Arhiv festivala Gora rocka

Eden od bolj ekoloških festivalov pri nas

Gora Rocka je med najbolj ekološko usmerjenimi festivali pri nas. Organizatorji se vsako leto potrudijo, da je občutljivo okolje Šentviške planote čim manj obremenjeno. Na festivalu ni škodljivih plastičnih materialov, uporabljajo lesene žličke za mešanje kave, posebne slamice, letošnja novost so tudi pralni kozarci za večkratno uporabo.

Druga novost, ki bi lahko privabila mlajše glasbene užitkarje, je tako imenovana Študentska liga – organizatorji vabijo študentske klube, da se na festivalu pomerijo v zabavnih igrah, hkrati pa tri dni po ugodni ceni preživijo v družbi rock skupin. Še ena prednost šotorjenja na Šentviški planoti je pestro dnevno dogajanje, zaradi zanimivega spremljevalnega programa obiskovalcem ni dolgčas.

Po besedah Nicolasa Vanka se za prihodnost Gore Rocka ni bati, še posebej, ker prostovoljci oziroma domačini na Šentviški planoti dihajo s festivalom. Zagotovo bo živel še nekaj let, morda le ne v taki obliki, kot ga poznamo. Tudi lokacija bo obstala – po lanskem »izletu« v Tolmin je bilo jasno, da je Gora Rocka edina prava le na skoraj 700 metrih nadmorske višine.

Vsi, ki bodo kupili karto za festival, naj imajo v mislih, da s tem ne bodo dobili »zgolj« treh večerov, polnih rock'n'rolla, temveč bodo šla sredstva v roke tistim, ki jih najbolj potrebujejo. V preteklih letih so z izkupičkom kupili defibrilatorje, gradili otroška igrišča, prispevali društvu Humanitarček in projektu Botrstvo.