Ideal je brisanje kolonialnih meja

Kako naslediti znamenitega afriškega ustvarjalca Felo Kutija kot glasbenika in vodjo zasedbe Egypt 80, pa tudi ljudskega tribuna in političnega akterja? Za njegovega najmlajšega sina Seuna Kutija to ni bil poseben podvig, uspelo mu je že pri štirinajstih letih, resda pa je bil pred tem z očetom že šest let na odru. Gost mariborskega JazzLenta je poudaril, da je bilo njegovo glavno vodilo ohraniti očetovo glasbeno, pa tudi družbeno in politično poslanstvo, ki je bilo ogroženo.