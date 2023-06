Spet za vsakogar nekaj

V nadaljevanju preberite:

Po uvodnem koncu tedna se danes mariborski poletni festival Lent s parado folklornih skupin po mestnih ulicah ter odprtjem Folkarta vrti s polnimi obrati. Res pa je tokrat oznaka festivala nekoliko neustrezna, saj so zaradi prenove nabrežja Drave na Lentu z izjemo Sodnega stolpa in kompleksa Minoriti glavna prizorišča na trgih, ulicah in v ­mestnem parku.