Intimna glasbena doživetja za množice

Ptuj se bo tudi letos, trinajstič zapored, spremenil v stičišče glasbenih umetnikov z različnih koncev sveta, kjer koncerte vrhunske klasične, jazz, etno, rock, inštrumentalne, vokalne in glasbe sveta nadgrajujejo poulično dogajanje, oder mladih, otroški glasbeni festival, glasba v mestu, »odprta kuhna« in bogat spremljevalni program. Festival Arsana se začenja danes in bo potekal do 29. julija na različnih koncih našega najstarejšega mesta. Številne dogodke bo tudi tokrat mogoče spremljati prek spletnega prenosa v živo.