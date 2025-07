Iz globin andaluzijskega srca

Vicente Amigo že desetletja velja za enega od najbolj prodornih in inovativnih flamenko kitaristov. Ob prejšnjih obiskih Slovenije je dokazal, da ima tudi pri nas veliko sledilcev, tako med glasbeniki kot med plesalkami.

Ljubitelji andaluzijskega flamenka ga upravičeno uvrščajo med naslednike legendarnega Paca de Lucíe, oba sta imela soroden pristop k flamenku, ki ga nista razumela zgolj kot zaprto formo po vzoru tradicionalistov, temveč sta ga odpirala zunanjim vplivom. Vicente Amigo je znan po tem, da v svojo ustvarjalnost vključuje elemente jazza, klasične glasbe in svetovne glasbe. Tako je na album Vivencias Imaginadas (1995) vključil trobento, kar je pritegnilo veliko pozornosti ter mu odprlo vrata na mednarodno prizorišče in utrlo pot do uspeha naslednjemu albumu Ciudad de las Ideas (2000), ki je dobil latino grammyja.

Tokrat se bo predstavil slovenskemu občinstvu v sodelovanju z Añilom Fernándezom na kitari in vokalu, Paquitom Gonzálezom za tolkali, Ewenom Vernalom na baskitari, za petje in palmase bosta poskrbela brata Makarines (Maka in José Ibáñez). Sodobni flamenko je dolgo iskal ustrezno vlogo za kitarista, rojenega leta 1967 v Guadalcanalu blizu Seville, danes jo je našel prav v raznolikosti in glasbeni radovednosti. »Kako sem se srečal s flamenkom? Mislim, da sem se najprej srečal z glasbo na splošno, moja mama pravi, da sem od nekdaj rad pel in plesal. Glede na to, da sem odraščal v Andaluziji, je bilo neizogibno, da se me je dotaknil flamenko. Nekega dne, pred mnogimi leti, sem na televiziji videl Paca de Lucío. Bil sem še zelo majhen, star sem bil tri leta. Takrat sem začutil, da si želim igrati kitaro. Danes me pogosto primerjajo z njim, kar mi ni všeč. Moram pa priznati, da mi je v čast. Mislim, da tudi njemu ni všeč. Umetnosti ni mogoče primerjati,« je leta 2007 za Delo povedal Vicente Amigo, ki je prve odločnejše korake v svet flamenka naredil pri Tomateju in Merengueju, pozneje mu je dolgo bil mentor legendarni Manolo Sanlúcar.

»Obožujem Vicenteja Amiga. Vse v zvezi z njim, njegov dotik, njegov zvok, njegove ideje, me navduši. Ena od mojih najljubših, pesem Querido Metheny na njegovem albumu Vivencias Imaginadas, je bila eden od najboljših komplimentov, kar sem jih kdaj dobil,« je pred časom povedal svetovno znani kitarist Pat Metheny.

Velik na Japonskem

Pred izidom odmevnega prvenca De mi corazón al aire leta 1991 se je Vicente Amigo uveljavil na različnih glasbenih tekmovanjih in festivalih, ki jih je praviloma zapustil kot zmagovalec. »Tekmovanja mi nikoli niso bila všeč. Če bi bilo po mojem, bi jih ukinil. Udeleževal sem se jih zaradi pridobivanja izkušenj. Predvidevam, da so zmage na teh mnogim umetnikom dale moč in voljo. Na tekmovanjih nikoli nisem iskal potrditve, vedno odgovarjam le sebi.« Ta pristop ga je popeljal na odre po svetu in mu prinesel sodelovanje z glasbenimi velikani, kot so Amaia Montero, Khaled, Miguel Bosé, Carmen Linares, Wagner Tiso, Rosario, Nacho Cano, Alejandro Sanz, Sting, Paco de Lucía, Stanley Jordan, John McLaughlin, Al Di Meola in Milton Nascimento.

V dolgoletni karieri je Vicente Amigo nastopil po vseh kotičkih sveta. Kot zanimivost omenimo, da je zelo priljubljen na Japonskem, kjer ima flamenko presenetljivo veliko privržencev. »Flamenko je na Japonskem popularen, ker tam veliko ljudi čuti to bolečino. Flamenko jih motivira, jim daje smisel. Je pa res, da je popularen tudi drugod.« V Ljubljano bo prišel na krilih svoje zadnje plošče Andenes del Tiempo, ki je izšla lani.