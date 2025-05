Potovanje od stvarjenja do flamenka

Dirigent Josep Vicent FOTO: Festival Ljubljana

Zvoki začetka

V dveh nepozabnih večerih, ki obljubljata potovanje od prvinskih sil stvarjenja do ognjevite duše flamenka, se bosta združilain dirigent– ustvarjalni tandem, ki s svojimi mojstrskimi izvedbami riše glasbene pokrajine, polne svetlobe, gibanja in čustev.

Ljubljana bo 30. junija priča izjemni uprizoritvi, v kateri se bo Stvarjenje Josepha Haydna prepletlo z osupljivimi vizualnimi učinki in inovativno scensko postavitvijo. Oratorij bo ob 20. uri zaživel v Gallusovi dvorani pod taktirko Josepa Vicenta.

Glasbeno jedro bodo oblikovali Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA, Zbor Slovenske filharmonije in trije vrhunski solisti: sopranistka Alba Fernández-Cano, tenorist Víctor Sordo in bariton Toni Marsol.

Gledališka skupina La Fura dels Baus FOTO: Festival Ljubljana

Gledališka skupina La Fura dels Baus, znana po svojih drznih in inovativnih pristopih, bo poskrbela za edinstveno vizualno interpretacijo, ki bo vključila interaktivne elemente, svetlobne eksplozije in lebdeče pevce. V spektakularni sinergiji glasbe, gibanja in svetlobe bodo gledalci vstopili v srce Haydnove mojstrovine, kjer bo vsak takt odmeval kot izraz prvinske sile stvarjenja, vsa svetloba pa kot simbol kaosa in rojstva.

Ognjenost strasti in ritmov španske umetnosti

Dva dni pozneje, 2. julija ob 20. uri, se bo oder Cankarjevega doma znova preobrazil – tokrat v prostor, kjer strast in andaluzijski ritmi preplavijo vsak kotiček. El amor brujo bo izjemen glasbeno-vizualni projekt, ki združuje flamenko, simfonični orkester in ilustracije umetnika Sagarja Forniesa.

Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA bo oživil dramatično zgodbo ciganke Candele. FOTO: Festival Ljubljana

Pod dirigentsko palico Josepa Vicenta bo Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA oživil dramatično zgodbo ciganke Candele, njene ljubezni in spopadov z duhovi preteklosti. V ospredju bosta pevka Ginesa Ortega, ki prepleta bogate vplive flamenka, jazza in klasičnega petja, ter plesalec David Romero, ustvarjalec čarobnih zgodb v gibanju.

Večer bodo zaokrožili še orkestrski kosi, kot so Španski capriccio Nikolaja Rimskega - Korsakova in Simfonični plesi Leonarda Bernsteina z živahnim utripom newyorških ritmov.

Vstopnice za prireditve Festivala Ljubljana so na voljo na spletni strani www.ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih Eventimovih prodajnih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana