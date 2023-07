Izvirni in raziskovalni pristop

V čast eni najpomembnješih ustvarjalk na področju glasbene umetnosti v širšem mednarodnem prostoru Darinki Matić Marović je mednarodni festival KotorArt - Don Brankovi dnevi glasbe - ustanovil nagrado z njenim imenom. Podeljujejo jo umetnicam za njihova dela in dosežke, ki predstavljajo izjemen prispevek k razvoju glasbene umetnosti na področju nekdanje Jugoslavije. O dobitnici nagrade je odločala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo priznane teoretičarke in glasbenice. Nagrado bodo podelili v Kotorju, 24. julija, na v sklopu dogodkov Vox feminae na Trgu filozofov.

Mednarodna žirija je v utemeljitvi poudarila, da so bili projekti Karmine Šilec nagrajeni s pomembnimi mednarodnimi nagradami za delovanje na scenskih področjih, ki vključujejo glasbo. Njen prispevek k razvoju glasbene umetnosti v našem prostoru je tudi posebna oblika delovanja, povezana z glasbeno dediščino in njeno implementacijo v sodobno ustvarjalnost.

Drznost, provokacija in erudicija

»Karmina Šilec, slovenska umetnica širokega spektra delovanja, dirigentka, gledališka režiserka in skladateljica, ki nenehno išče novo glasbo in nova področja odrskega izražanja, ustvarja projekte z različnimi opernimi in dramskimi hišami, festivali in ansambli po vsem svetu. Karmina je z izvirnim in raziskovalnim pristopom v zborovsko glasbo in glasbeno gledališče vnesla svežino ter zgradila lasten stil umetniškega izražanja, ki ne pozna meja kultur in narodov. Karmina Šilec je s svojo drznostjo, provokativnostjo in erudicijo preoblikovala različne vokalne zasedbe v vrhunske umetniške formacije najvišjega ranga«, je poudarila predsednica žirije Dobrila Popović.

Darinka Matić Marović (1937-2020) iz Kotorja je bila dirigentka, profesorica in prva ženska rektorica s kar petimi mandati na Univerzi za umetnost v Beogradu. V petinštiridestletni dirigentski karieri je vodila več kot deset tisoč koncertov po vsem svetu. »Odločna, ostra, osredotočena, neomajna, čustvena, močna v svojem nastopu, nežna v srcu - je predstavljala steber domače kulture in umetnosti ter postavljala visoka merila novim generacijam umetnikov,« so zapisali člani mednarodne žirije.