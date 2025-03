V nadaljevanju preberite:

Šestdesetletnico bodo Kameleoni­ praznovali danes s koncertom v ­koprski dvorani Bonifika in geslom Nostalgija preteklosti in navdih za prihodnost. Lani so z zasedbama ­Laibach in Pankrti prejeli medaljo za zasluge predsednice Nataše Pirc Musar za dolgoletno delovanje, ustvarjalnost in spodbuditev drugačnih pristopov glasbenih zvrsti v slovenskem prostoru. Nastopili bodo v izvirni postavi brez pokojnega Danila Kocjančiča.