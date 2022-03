Ko sta eden plus eden veliko več kot le dva

V nadaljevanju preberite:

Pomladno serijo 1na1 ljubljanskega SiTi teatra bo začel novi par, in sicer Ježkova nagrajenca Zoran Predin in Drago Mislej Mef. Oba sta v svoje glasbeno sporočilo vnesla elemente lokalnega in nas hkrati nagovarjala univerzalno. Sta mojstra besed in nastopanja, tako v kantavtorski obliki kot s spremljevalno skupino. Skupaj bosta 18. marca ob 20. uri izvedla svoje najlepše pesmi, vmes pa bosta zagotovo rekla še kakšno duhovito.