Ko zmanjka hladnega piva

Hrvaška skupina Hladno pivo je dobro znana slovenskemu občinstvu, saj je prvih nekaj let gradila kariero predvsem v Sloveniji. Zasedba je izgubila ustvarjalno iskrico in se razšla, njen pevec in avtor pesmi Mile Kekin pa nadaljuje samostojno kariero. Po dveh studijskih albumih, konceptualnem avtobiografskem prvencu Hiša brez strehe in albumu Nježno đonom, je letos izdal še album v živo, naslovljen Sound­track za život. Kako z novo zasedbo zveni v živo, bo lahko občinstvo preverilo prihodnji petek v ljubljanskem Orto baru.