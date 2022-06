Legendarni blueser ponuja paket sladkih priredb

Italijanski glasbenik, pevec in skladatelj Adelmo Fornaciari, bolj znan po osnovnošolskem vzdevku Zucchero, se po šestih letih vrača v Ljubljano. Takrat je na odličnem koncertu predstavil močan blues-rockovski album Black Cat. V sredo, 15. junija, pa bo ob 20. uri nastopil v okviru turneje, na kateri predstavlja nov album, Discover, ki je tudi njegov prvi album priredb.

Leta 1955 rojeni Adelmo Fornaciari je poleg Erosa Ramazzottija in Jovanottija eden redkih italijanskih glasbenikov, ki je širše mednarodno prepoznaven. Preboj mu je uspel leta 1991 s pesmijo Senza una donna – Without a Woman, ki jo je posnel skupaj s Paulom Youngom. Pa tudi sicer poje v italijanščini in angleščini. Doslej je izdal petnajst studijskih albumov, prodal več kot 60 milijonov plošč in sodeloval z velikimi glasbenimi imeni, kot so Sting, Luciano Pavarotti, B. B. King, Tom Jones, Andrea Bocelli, Elton John, Eric Clapton, Bono, in tudi s svojim bluesovskim pevskim vzornikom Joejem Cockerjem.

Tudi s 2Cellos

Snemal je tudi s slovensko-hrvaškim duetom 2Cellos. Kot nam je povedal, so se za sodelovanje dogovorili s posredovanjem producenta Boba Ezrina. »To je bila zame izjemna izkušnja. Njun producent Ezrin me je poklical in vprašal, ali bi me zanimalo sodelovanje. Ogledal sem si nekaj njunih videov in zelo so mi bili všeč. Bob je predlagal skladbo The Book of Love, ki sem jo poznal v izvedbi Petra Gabriela. Pesem mi res ugaja in Bob je predlagal, da napišem besedilo v italijanščini, kar sem tudi naredil. Il Libro Dell' Amore smo snemali v Rimu in odlično sem se imel z njima. Velika glasbenika sta, z njima je bilo preprosto snemati. Prav tako mi je zelo všeč animirani video za to pesem.«

Po izvrstnem albumu Black Cat iz leta 2016, ki ga je predstavil pri nas, je leta 2019 izdal album D.O.C., s katerim naj bi šel na turnejo in nastopil tudi pri nas, v ljubljanskih Stožicah. Zaradi pandemije to ni bilo mogoče, tako da je ta album ostal nekoliko prezrt. Ker se ni nič dogajalo, se je odločil, da bo izdal še akustično različico albuma D.O.C., ki mu je dodal še nekaj pesmi. Tako je lani izdal Inacustico D.O.C. & More ter novembra lani še svoj prvi album priredb Discover.

Zucchero bo predstavil album priredb Discover. FOTO: Leon Vidic/Delo

Odkrijte priredbe

Naredil je kar zanimiv izbor pesmi, saj je med drugim nanj uvrstil v italijanščino prepesnjeno skladbo Michaela Stipa No Time For Love Like Now, ki je postala Amore Adesso. Prav tako je v italijanščino prepesnil Let Your Love Be Known Bona Voxa, ki je postala Canta la Vita in jo je avtor odpel z Zuccherom. Predelal je še The Scientist (Coldplay), Wicked Game (Chris Isaak), Follow You Follow Me (Genesis), Human (Rag'n'Bone Man), Lost Boys Calling (Roger Waters/Ennio Morricone) ter znamenito Con Te Partirò. Na albumu je še nekaj duetov, in sicer sta z Eliso odpela pesem Luce (Tramonti A Nord Est), z Mahmoodom Natural Blues, s pokojnim Fabriziem De Andréjem pa je Zucchero imel virtualni duet v njegovi pesmi Ho Visto Nina Volare.

Album je za ogrevanje že predstavil aprila in maja letos v rimski areni v italijanski Veroni, kjer je nastopil pred 150.000 ljudmi, nedavno pa je ob boku Erica Claptona navdušil 22.000 obiskovalcev v Berlinu.