Dvojec Liamere, ki ga sestavljata­ Kaja Skrbinšek in Andi Koglot, se bo jutri po devetih letih vrnil­ v ljubljanski Kino Šiška. Duet sta razširila z basistom Anejem Kočevarjem, violinistko Margarito­ Ulokina, kitaristom Klemnom ­Tehovnikom in bobnarjem Anžetom Knezom. Predstavili bodo nov album Re-, ki se bo pridružil­ doslej znanim melanholičnim skladbam, kot so Sabotage, Plaything, Manitoba in druge.