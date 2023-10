Melanholija se je iz kluba preselila v gozd

V nadaljevanju preberite:

Skupina Blu.Sine se je pod vtisom sodelovanja na Izštekanih lotila novega, tretjega albuma Tree. O zorenju in rasti, osebni in glasbeni, smo se pogovarjali s kitaristom Žigo Krofličem, ki je album tudi posnel, ga zmiksal, produciral in naredil mastering, ter pevko Urško Bajec Košmerlj, ki je tudi avtorica besedil. Predstavili ga bodo danes ob 20. uri v ljubljanskem Orto baru, po nastopu zasedbe Ambra.