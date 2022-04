Minister Simoniti in Alenka Gotar Tartinijevemu festivalu odtegnila pomoč

V nadaljevanju preberite:

Iz obrazložitve odločbe, ki sta jo podpisala minister Vasko Simoniti in višja svetovalka Alenka Gotar, lahko preberemo, kaj najbolj moti razpisno komisijo pri Tartini festivalu. Organizatorjem so očitali visoke stroški organizacije za 12 koncertov v 18 dneh (15.000 evrov) in visoke odhodke za promocijo (38.000 evrov). Komisija je pričakovala, da bi moral festival bolj skrbeti za odmevnost v širšem slovenskem prostoru.