Močna mednarodna prisotnost in posluh za domačo ustvarjalnost

Med 5. in 8. julijem bo v prestolnici že 64. izvedba Jazz Festivala Ljubljana. Včeraj sta nam ga na tiskovni konferenci v Cankarjevem domu, ki je producent festivala, podrobneje predstavila Borja Močnik in Bogdan Benigar, ki sta združila moči pri sestavljanju programa.

27 koncertov bodo odigrali glasbeniki iz 18 držav

Med vrhunci letošnje izvedbe festivala bo nastop ameriške saksofonistke Lakecije Benjamin. FOTO: Primož Zrnec

Najprej sta predstavila statistiko letošnje izvedbe, ki bo postregla s 27 koncerti z glasbeniki iz 18 držav, rezidenčni umetnik pa bo tokrat tolkalec. Dobra novica za vse ljubitelje džeza je, da bodo po daljšem premoru med prizorišči spet ljubljanske Križanke, kjer bo 5. julija težko pričakovani koncertni dvojček z nastopomin kasneje še zvezdnika, ki bo na lastno željo nastopil s petčlansko slovensko spremljevalno skupino.

Nastopi bodo še na odrih v Cankarjevem domu in v Parku sveta Evrope. Med vidnejšimi imeni letošnjega programa so tudi ameriška saksofonistka Lakecia Benjamin, legenda džeza John Zorn z New Masada Quartetom in 18-članski Gard Nillsen's Supersonic Orchestra, ki se uvršča med trenutno najbolj vroče orkestrske postave v svetu džeza. »John Zorn z bendom New Masada Quartetom je bil prvi, ki smo ga potrdili na letošnjem festivalu. Za koncert smo se dogovorili na podlagi prijateljskih vezi, ki jih imamo z njim, saj je John že nekajkrat nastopil v Ljubljani. Med drugim je imel ob svoji 60-letnici koncert v Križankah, tokrat pa bo praznoval 70 let. Ob jubileju načrtuje obsežno turnejo po Evropi, kjer različni ansambli igrajo njegovo glasbo. Predlagal sem mu, da bi nastopil z New Masada Quartetom, predvsem sem si želel, da tudi sam zaigra na festivalu. To je pravzaprav edina delujoča zasedba, s katero nastopa. Igrajo zelo atraktivno glasbo,« je na tiskovni konferenci povedal Bogdan Benigar.

Jubilant in razstava fotografij

Domen Cizej, ki je prav tako stopil pred novinarje, pa je povedal, da bi se rad slovenskemu občinstvu predstavil čim bolj celovito, k čemur bo zagotovo pripomoglo pet novih albumov in več koncertnih nastopov.

Festivalski vrvež se bo začel že pred uradnim začetkom prireditve, ko se bo odprla fotografska razstava Nike Hölcl Praper z naslovom Vsakdanjosti – izviren in enkraten projekt, na katerem bomo bolje spoznali enega najbolj vplivnih in uspešnih slovenskih džezovskih glasbenikov Zlatka Kaučiča. To leto je zanj še posebej slovesno, saj praznuje 70-letnico – v tem duhu bo tudi njegov nastop z enkratno zasedbo, ki vključuje še kontrabasista Barryja Guyja in klaviaturista Augustija Fernandeza. Na razstavi bomo spoznali Zlatka Kaučuča tudi zunaj odrov in se prepričali, ali drži, da pri njem ni meje med javnim in zasebnim. Na ogled bo okoli 30 fotografij.

V okviru programa .abeceda VI. in Mladi raziskovalci VI., ki nastajata v sodelovanju z inštitutom.abeceda pod taktirko umetniškega vodje Dreja A. Hočevarja, se bodo na odru pri starem drevesu v Parku Evropa predstavili mladi glasbeniki. Benigar je še dodal, da bo letošnji festival zaznamovalo tudi več premier slovenskih glasbenikov – izpostavljamo novo ploščo Nike Virant, Veronike Kumar in bobnarja Gara Nilssna.