Moramo se pogovoriti o nogavicah

V Ljubljano se po skoraj desetih letih vračajo danski pop pustolovci Efterklang, znani po vrhunskih, iskrenih nastopih v živo in neusahljivem raziskovanju lastnega glasbenega izraza. Na aktualni turneji predstavljajo pred kratkim izdan EP Plexiglass in glasbo s koronskega, lani izdanega albuma Windflowers, oboje za založbo City Slang. Nastopili bodo jutri zvečer v ljubljanskem Kinu Šiška, predskupina pa bo domača zasedba Regen, ki bo na odre stopila ob 20. uri.

Danska indie pop rock skupina Efterklang, ki jo sestavljajo Mads Brauer, Rasmus Stolberg in Casper Clausen iz Københavna, je nastala decembra 2000. Poleg rednih studijskih albumov je zasedba nanizala kar nekaj EP-jev, LP s samo eno stranjo posnete glasbe, na drugi strani pa je jedkanica, ki jo je naredila oblikovalka Nan Na Hvass.

Nori na nogavice Efterklang imajo tudi lastno društvo ljubiteljev nogavic Efterklang Sock Society. Člani društva imajo različne posebne ugodnosti, povezane z glasbo, nastopi in drugimi zadevami zasedbe Efterklang. Kar štirikrat na leto pa ponudijo nove pare unikatnih nogavic, ki jih zasnuje oblikovalski dvojec Hvass & Hannibal, ki od leta 2007 dela ovitke za njihove glasbene izdelke. Nogavice so narejene iz organskega bombaža v podjetju Strumpfabriken iz Malmöja.

Za sabo imajo nekaj živih albumov, koncert in živi album, ki so ga posneli skupaj s Københavnsko filharmonijo, pa album z Danskim nacionalnim komornim orkestrom. Posebnost je tudi operni album Leaves, the Colour of Falling, ki so ga Efterklang posneli skupaj z The Happy Hopeless Orchestra. Po izidu prelomnega albuma Piramida septembra 2012 so ob dodani glasbi pripravili še glasbo za dokumentarni film The Ghost of Piramida danskega režiserja Andreasa Koefoeda, ki je dokumentiral svoj obisk tega nenavadnega danskega tria, ki je v zapuščenem ruskem rudarskem mestecu na Severnem tečaju pripravljal glasbo za album Piramida.

Madsa Brauerja, Casperja Clausena in Rasmusa Stolberga, tri prijatelje iz otroštva, so v Šiški že gostili v okviru njihovega stranskega projekta Liima, tokrat pa nas bodo obiskali s svojo glavno zasedbo Efterklang v razširjeni postavi, skoraj deset let po nastopu v klubu Channel Zero.

Premikajo meje eksperimentalnega

Efterklang že več kot dvajset let premikajo meje eksperimentalnega, elektronskega in čustvenega godalnega popa. Danski trio na svojem šestem studijskem albumu Windflowers, prvem za City Slang, prej so snemali za 4AD, nadaljuje ustvarjalno pot, ki jih je zbližala, čeprav se njihova življenja fizično oddaljujejo. Album so posvetili naravi, danskim gozdnim rožicam, kajti vsako leto, ko pride pomlad, po danskih gozdnih tleh zacveti morje drobnih cvetov. So eksplozija barv, simbol upanja in spremembe, ki izginjajo tako hitro, kot so prispele, in razkrivajo stalen cikel narave. Pogovorno jim pravijo vetrnice. Motiv upanja in sprememb, ki jih predstavljajo te rožice, je vodilo albuma Windflowers. V tem odseva njihovo dolgoletno sodelovanje in eksperimentiranje, destilirano v nekaj njihovih najbolj jedrnatih, najbolj neposrednih in samozavestnih pop pesmi, ki so jih Efterklang naredili doslej.