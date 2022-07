Negotova prihodnost glasbenih festivalov na Sotočju

V nadaljevanju preberite:

Organizatorji mednarodnih ­glasbenih festivalov Sajeta Art & Music Festival, Punk Rock Holiday, Overjam More Than Reg­gae Festival in Butik Festival so na tolminsko občino naslovili­ javno pismo, v katerem so izrazili zaskrbljenost za obstoj teh festivalov.

V odloku, ki ga je 30. junija sprejel tolminski občinski svet, je za leto 2023 območje Sotočja izvzeto iz festivalskih prizorišč, kar ogroža obstoj glasbenih festivalov na območju Tolmina. Po več kot dvajset­letni festivalski zgodovini bodo festivali, ki so lokacijo Sotočja ponesli v svet, ostali brez glavnega prizorišča. S tem občina Tolmin po zadnjih dveh letih, ko so bile razmere za organizatorje prireditev že tako težavne, vnaša še več ­negotovosti.