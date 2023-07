Ni mi uspelo postati najboljši na svetu, a imam vseeno zavidljivo kariero

V nadaljevanju preberite:

Nikoli ni posegal po prepovedanih substancah ali popival. »Seveda smo neko obdobje tudi žurali, a nikoli ni ušlo izpod nadzora,« pravi iskrivi 47-letni DJ Umek, ki letos praznuje 30-letnico glasbene kariere. »Čeprav moja glasba ne zveni resno, sem jo ves čas jemal skrajno zares. Vedno, karkoli počnem, se skušam približati perfekciji. Pri glasbi razmišljam o njeni funkcionalnosti in o tem, kako bo vplivala na ljudi.«

Njegove največje uspešnice so Gatex, Lanicor, Vibe C. Med komercialnimi pa zagotovo tudi Posing as me. Tako kot večina ustvarjalcev običajno s tistim, kar doseže najširše občinstvo, s strokovnega vidika ni najbolj zadovoljen. Z njegovim imenom so povezani večeri Astrodisca v ljubljanskem klubu K4, dobrodelni Žur z razlogom, Dan elektronike in Disconautica. »V starih časih bi se že lahko upokojil, še posebej glede na vse nočne izmene in izpostavljenost glasnemu in visokemu zvoku,« se pošali.