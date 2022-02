Nov datum koncerta Hansa Zimmra

V nadaljevanju preberite:

Organizator sporoča, da je prestavil koncert Hansa Zimmra iz 26. februarja na 10. april 2022. Že kupljene vstopnice veljajo za novi termin. Tisti, ki jim nov datum ne ustreza, lahko vstopnice do 1. marca vrnejo na prodajnem mestu, kjer so jih kupili in jim bo povrnjena kupnina. Spletni kupci pa naj se obrnejo na info@eventim.si.

Po svetovni turneji, ki je na stadione, arene in druge odprte prostore privabila več kot milijon obiskovalcev, se z oskarjem, grammyji in zlatimi globusi ovenčani skladatelj Hans Zimmer vrača z novo evropsko turnejo. Na novem koncertnem spektaklu se bodo Zimmerju pridružili njegova zasedba, orkester in zbor, s katerimi bo izvajal vsem dobro poznane uspešnice iz priljubljenih filmov kot tudi nove skladbe. Poleg tega bo Zimmer izvajal skladbe, ki jih malokrat izvaja v živo na koncertih.