Novi val punka med Reko in Ljubljano

Pod imenom RI–LJ – New wave reunion bo nocoj prav poseben dogodek, na katerem bodo nastopili reški zasedbi Grad in Paraf ter domači Ljubljanski psi, zasedba JAO pa bo v živo odigrala slovensko različico pesmi Policija – naša pesem. Ob tem bodo predstavili razširjeno izdajo antologije Riječki novi val, antologijo skupine Grad, vinilni album Otroci socializma in knjigo Kri s poezijo Braneta Bitenca, ki mu bodo tudi postavili spominsko ploščo v bližnjem podhodu.