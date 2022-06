Novo domače jazzovsko delo je suita Ushai

V nadaljevanju preberite:

Trobentač, dirigent in skladatelj Izidor Leitinger je na povabilo Big Band Orkestra Slovenske vojske napisal novo avtorsko delo, ki je nastalo, ko se je za pol leta meditativno odmaknil v Urugvaj. Skladbo bo orkester zvečer ob 18.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma skupaj z inštrumentalnimi solisti Alešem Ogrinom (klaviature), Gašperjem Kržmancem (kitara), Miho Recljem (bobni), Lovrom Ravbarjem (sopranski in altovski saksofon), Jako Janežičem (sopranski in tenorski saksofon) ter z vokalnimi solisti Rudolfom Strnadom, Vanjo Ivankovič in Veroniko Strnad.