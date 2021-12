Novoletni koncert spet pred polno dvorano

Dunajski filharmoniki bodo na novoletnem koncertu 1. januarja 2022 zopet lahko nastopili pred polno zlato dvorano glasbenega združenja Musikverein. Letošnji koncert, ki ga je vodil italijanski maestro Riccardo Muti, so morali zaradi slabih epidemioloških razmer za publiko v dvorani odpovedati. Ker so bili takrat v Avstriji odpovedani vsi koncerti z občinstvom, je novoletni koncert potekal pred prazno dvorano in le z virtualnim aplavzom gledalcev.

Znameniti koncert, ki ga Dunajski filharmoniki vsako leto odigrajo 1. januarja, se bo tokrat lahko odvijal ob navzočnosti občinstva, vendar s strogimi omejitvami. Obiskovalci bodo morali izpolnjevati pogoj PC in ves čas nositi maske FFP2. Zasedenih bo lahko vseh 1700 sedežev v dvorani, medtem ko bo 300 stojišč ostalo praznih.

Novoletni koncert, ki velja za enega najbolj priljubljenih koncertov klasične glasbe na svetu, bo že tretjič vodil v Argentini rojeni 79-letni dirigent Daniel Barenboim, ki je z dunajskimi filharmoniki začel sodelovati že leta 1965, novoletni koncert je vodil leta 2009 in 2014. V dunajskem orkestru igrajo tudi trije slovenski glasbeniki, violinistka Petra Kovačič, kontrabasist Iztok Hrastnik in violončelist Primož Zalaznik.

Večji del koncertnega programa bo namenjen skladbam dinastije Strauss. Dunajski filharmoniki bodo zaigrali šest del Johanna Straussa, štiri skladbe brata Josefa Straussa ter dve Eduarda Straussa. Predvidoma več kot 50 milijonov gledalcev iz 90 držav po celem svetu bo lahko 1. januarja 2022 od 11.15 dalje koncert spremljalo na malih zaslonih. Vsako leto ga prenaša tudi Televizija Slovenija.

Letošnji koncert brez publike je bil nekaj posebnega: da so svoj prispevek k vzdušju lahko dali tudi gledalci, je graško podjetje izdelalo platformo Mynewyearsconcert.com, s pomočjo katere so registrirani uporabniki lahko virtualno ploskali. Njihov aplavz so predvajali prek dvajsetih zvočnikov v koncertni dvorani. Gledalci so lahko poslali tudi svojo fotografijo navdušenega ploskanja, izbor najboljših fotografij pa so na televiziji predvajali med ovacijami po obeh delih koncerta.