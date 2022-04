Obetajo se vroči glasbeni dnevi

V nadaljevanju preberite:

Predstavljamo program festivalov Jazz Cerkno, Druga godba in Jazz festival Ljubljana. Ti so v pandemičnih letih potekali v prilagojenih razmerah, tokrat pa bo glasba zadonela v vsej širini. Sedemindvajseta izvedba festivala Jazz Cerkno bo potekala med 19. in 21. majem na trgu sredi mesta, Starem placu. Na desetih koncertih so organizatorji obljubili tako lirični kot bolj svobodnjaški jazz, drzne improvizacije, vokalne akrobacije, poezijo, spogledovanje z rockom, elektroniko, klasično glasbo ter tradicionalnimi godbami iz Brazilije in Etiopije.

Po treh letih se mednarodni glasbeni festival Druga godba vrača v tradicionalen majski termin, odvijal se bo med 24. in 30. majem na sedmih prizoriščih po Ljubljani, tako notranjih kot zunanjih, z nastopajočimi, ki prihajajo iz dvanajstih držav in petih celin. Festival se bo vrnil tudi k enotedenskemu konceptu z domačimi in evropskimi premierami ter z vrnitvijo izvajalcev, ki so od prvega nastopa v Ljubljani zasloveli.