Odeni besedo strastno v mili mi zvok

Med glasbeniki in glasbenicami sta najbolj priljubljena pesnika France Prešeren in Srečko Kosovel. Pogosto v glasbo odevajo tudi poezijo Kajetana Koviča, Daneta Zajca in Toneta Pavčka. V nekaterih primerih pa so pesniki ali pesnice člani glasbenih skupin, ki običajno ne nastopajo z glasbeniki ali le z recitiranjem, na primer Janez Ramoveš iz skupine Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape ali Kristina Kočan iz skupine Brest. Dušan Hedl je uglasbeni poeziji postavil gigantski pomnik s projektom Rokerji pojejo pesnike.