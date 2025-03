V nadaljevanju preberite:

Sarajevska zasedba Plavi orkestar je začela kot punk skupina, nato je ob oblikovanju gibanja novi primitivizem prepletla punkovsko energijo in rockovsko melodiko z močnim vplivom etna. Z ironijo in mladostniško energijo so pevec Saša Lošić - Loša, kitarist Mladen Pavičić - Pava, baskitarist Samir Ćeremida - Ćera I in bobnar Admir Ćeremida - Ćera II še v Jugoslaviji postali pop fenomen.