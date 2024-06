Poklon trem damam slovenske popevke

Na današnji novinarski konferenci je Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana, s sodelavci in gosti predstavil prvi teden 72. Ljubljana Festivala. Odprtje bo z že tradicionalno Poletno nočjo 20. junija, ki bo tokrat posvečena nepozabnim popevkam Ditke Haberl, Alenke Pinterič in Nece Falk.

Že prvi teden festivala bodo slavnostnemu odprtju sledili vrhunski dogodki z zvezdniškimi umetniki, kot so Rebeka Lokar, Jonathan Tetelman, Željko Lučić, Rade Šerbedžija in Arturo O'Farrill.

Darko Brlek je povedal, da se bodo z letošnjim otvoritvenim koncertom poklonili največjim glasbenim uspešnicam teh pevk, ki so zaznamovale zgodovino Slovenske popevke in jih povezuje tudi rojstni Maribor. Pri izvedbah bodo pevke in pevce spremljali Simfonični orkester, Big Band in Mladinski pevski zbor RTV Slovenija pod taktirko Patrika Grebla. Ta je povedal, da »se vsako leto zelo veselimo Poletne noči, še posebej, ker vsakič vidimo množično občinstvo, ki pride poslušat nastopajoče. Poletno noč bo neposredno prenašal nacionalni radio. Televizijski posnetek bo predvajan v dveh delih, in to v petek, 28. junija, in v soboto, 29. junija.

Pesmi bodo odpele solistke Nina Strnad, Nuška Drašček, Darja Švajger, Nuša Derenda, Eva Hren, Lara Jankovič, Anika Horvat, Lara Baruca, Saša Lešnjek in Zala Smolnikar - Záli. Smo pa tem ženskem na repertoarju dodali dva solista in zanju priredili skladbe, in sicer Andraža Hribarja in Ota Pestnerja.«

V Križanke se vrača Rade Šerbedžija z gosti. FOTO: Črt Piksi/Delo

Koncert z mislijo na Mileno Zupančič

Rade Šerbedžija, ki bo s spremljevalno skupino Zapadni kolodvor v Križankah nastopil 28. junija, je povedal, da je zelo vesel, da bo spet nastopil na tem odru. »Res mi je v čast biti del tega velikega festivala s svojim koncertom, svojim muziciranjem in prijatelji. Kot veste, so moji koncerti nekoliko drugačni od običajnih, so podobni glasbeni predstavi, saj izvedem veliko pesmi, govorim poezijo, pa kakšne monologe in tako naprej. Zato sem se odločil, da bo na mojem koncertu odmor. Pa ne zato, ker bi bil koncert dolg, pač kakšni dve uri in petnajst minut. Mislim, da je pomembno tudi druženje med premorom. Imel bom nekaj izvrstnih gostov in gostij, koncert pa bom posvetil sicer bolni, a večno optimistični prijateljici Mileni Zupančič.«

V sredo, 26. junija, bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma opera Tosca v izvedbi Simfoničnega orkestra SNG Maribor, ki mu bo dirigiral Simon Krečič. Kot je povedal, je vesel, nastopa na festivalu, »zlasti zato, ker si v partnerstvu s festivalom lahko privoščimo zahtevnejše produkcije. Tak primer je opera Tosca z dvema eminentnima solistoma, dvema najprepoznavnejšima imenoma današnjega opernega sveta. Željko Lučić bo čez dve leti praznoval kar 20-letnico delovanja v Metropolitanski operi v New Yorku. Jonathan Tetelman pa je eden od največjih tenoristov srednje generacije, ki je umetniško na vrhuncu. Ob njiju bo Florio Tosco, glavno junakinjo in edini ženski lik v operi, uprizorila Rebeka Lokar.«

Brane Rončel, ki je obnovil sodelovanje z Ljubljana Festivalom, je predstavil naj jazzovski koncert leta, saj bo prvič v Slovenijo prišel pianist in vodja najpomembnejšega latino-jazz banda Arturo O'Farrilla in Afro Latin Jazz Orchestra. Nastopili bodo v Križankah 30. junija, brazilska ministrica za kulturo Margareth Menezes pa bo pripravila večer brazilskega afropopa 21. julija.