Poslovil se je kitarist Pavle Kavec

Pavle Kavec je veljal za enega najboljših interpretov glasbenega pristopa, ki ga je imel Jimi Hendrix. Tak blues rock s vplivi jazza je pritegnil takrat mladega kitarista Pavleta Kavca, ki je ubral podobno glasbeno pot.

Leta 1966 se je Kavec pridružil skupini Rož'ce, s katero se je nastopil na Gitarijadi v Zagrebu. Navdušen nad Hendrixovo glasbo in njegovim triom The Jimi Hendrix Experience, je Kavec leta 1967 zatem ustanovil rockovski trio Yeti Experience, pri katerem sta igrala še basist Miran Bulič - Mič in bobnar Borut Sede. Bili so prvi rockovski trio v Sloveniji. Leta 1971 so ga povabili v skupino Skarabeji, ki se je navduševala nad glasbo Deep Purplov. Kmalu pa je Kavec iz te zasedbe izluščil močan trio Oko, ki je rock povezal z bluesom in progresivnimi glasbenimi. V zasedbi sta bila baskitarist Miro Tomassini in bobnar Milan Olas.

Raskorak skupine Oko

Zasedba Oko je jeseni 1976 pri zagrebški založbi Jugoton izdala debitantski in edini studijski album Raskorak. Z nekaj dodatnimi skladbami je ponovno izšel leta 1998 na cedeju pri založbi Max Plus. Zgodovina jugoslovanskega rocka beleži izid treh pionirskih studijskih albumov v razponu enega leta, in sicer Kad bi bio bijelo dugme skupine Bijelo dugme, Pljuni istini u oči skupine Buldožer in Raskorak tria Oko. Posnela pa ga je spremenjena zasedba skupine Oko, kjer sta poleg Kavca, ki je pel in igral kitaro, bila še bobnar Tone Dimnik in baskitarist Franjo Martinec.

Še preden pa je albuma izšel je Kavec znova ostal sam. Dimnik se je namreč pridružil skupini Buldožer, Martinec pa je nadaljeval s študijem. Tako se Kavec za kratek čas pridružil skupini Boomerang. Po izidu albuma Raskorak pa je skupina ponovno zaživela v četrti zasedbi, ki sta jo, poleg Kavca, sestavljala še basist Igor Bošnjak in bobnar Zlatko Klun. V tej zasedbi je skupina odšla na promocijsko turnejo in delovala do leta 1978. Trio je nato občasno nastopil v različnih zasedbah. Kavec je Oko znova formiral konec devetdesetih let, ko sta člana skupine postala basist Ernie Mendillo in bobnar Klemen Markelj.

Tudi potem se je zasedba Oko spreminjala, on pa je ostajal osrednja figura zasedbe in imeli so večno A Tribute To Jimi Hendrix turnejo. Leta 1993 pa je z zasedbo Pavel Kavec & Prijatelji pri založbi Corona izdal blues rock album Hočeš z menoj.

Pavle Kavec je veljal za enega najvplivnejših kitaristov pri nas, mnogim je bil vzornik, kakor tudi mentor in učitelj, saj je imel tudi svojo šolo kitare.