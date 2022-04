Praznik slovenske glasbe spodbuja domačo glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost, ki ju povezuje z glasbeno mislijo. Tokrat bo osrednja pozornost posvečena Glasbeni matici Ljubljana, ki praznuje 150 let.

FOTO: Festival Ljubljana

Programsko podobo otvoritvenega koncerta, ki bo 19. aprila ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, je navdihnilo prvo odmevno gostovanje zbora ljubljanske Glasbene matice v tujini, z delom programa pa želijo obuditi njene začetne uspehe. Po rušilnem potresu v Ljubljani leta 1895 so matični pevci v znak zahvale za pomoč z Dunaja v prestolnici monarhije pripravili dva veličastna dogodka – v znameniti dvorani Musikverein so nastopili 23. in 25. marca 1896. Zahtevno dunajsko publiko je še posebej navdušil prvi koncertni večer, ko je 189 pevcev in pevk v narodnih nošah občinstvo med drugim ogrelo z danes priljubljenim madrigalom Jacobusa Gallusa, zapelo več ljudskih pesmi v priredbi zborovega dolgoletnega vodje Mateja Hubada ter izkazalo svojo vokalno širino z nekdaj eno najmogočnejših vokalno-instrumentalnih skladb, radostno hvalnico Te Deum v C-duru, WAB 45 Antona Brucknerja.

Mojca Bitenc FOTO: Festival Ljubljana

Otvoritveni koncertni program bodo poustvarili nekdanji študenti ljubljanske Akademije za glasbo, danes pa priznani slovenski solisti Mojca Bitenc, Nuška Drašček, Martin Sušnik in Peter Martinčič, Zbori Glasbene matice in Akademije za glasbo pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika in Alenke Podpečan ter Simfonični orkester Akademije za glasbo pod taktirko vsestranskega Simona Dvoršaka. Izvedbo Gallusovega madrigala Musica noster amor bo dopolnil tudi Ansambel kljunastih flavt Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom Mateje Bajt.

Program zgodovinskih potez bosta na tokratnem otvoritvenem koncertu obogatili noviteti dveh skladateljic mlajše generacije. Mednarodno uveljavljena Nana Forte z odločnim peresom širi svoj opus s preverjenega polja zborovske glasbe tudi na področje vokalno-instrumentalne kompozicije, izvedli bodo njeno kantato za zbor in godala Sanje leta. Študentka kompozicije Klara Mlakar, zmagovalka mednarodnega mladinskega zborovskega natečaja Aegis carminis 2021, pa se bo s svojim novim delom poklonila spominu na Uroša Kreka, nekoč enega najtehtnejših slovenskih skladateljev, ki je izvirni spoj neoklasicistične objektivnosti in ekspresionističnega subjektivizma zgovorno prepletel z ljudsko glasbeno ustvarjalnostjo.



















Vstopnice za koncerte 36. Slovenskih glasbenih dnevov so na voljo pri blagajni Križank, na ljubljanafestival.si, Petrolovih bencinskih servisih in drugih Eventimovih prodajnih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana