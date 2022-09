Prekmurje vedno nosi s sabo

V nadaljevanju preberite:

Vlado Kreslin je leta 1991 prvič stopil na letni oder Ljubljana Festivala v Križankah s prekmursko zasedbo Beltinška banda. Od takrat tam nastopi vsako leto, letos bo to že njegov 31. zaporedni koncert.

Kreslinovo koncertno leto ima dve stalnici: decembrske koncerte v ljubljanskem Cankarjevem domu in poletni koncert v Križankah v okviru Ljubljana Festivala. Zanimalo nas je, kako mu uspeva narediti te koncerte posebne. »Po več kot tridesetih letih je to res vsako leto težji izziv. Običajno naberem vse člane Malih bogov in Beltinške bande, torej glasbenike iz osrednje Slovenije, Prekmurja, Prlekije, Avstrije, Srbije in Italije, v šopek, ki mu vsakič dodam kako posebno, rahlo eksotično rožo. V Križankah dam šopek v vazo in upam, da bo lepo zadišal,« nam je poetično odgovoril.