Prepletanje glasbe je naravna stvar

Svojčas londonski, zdaj pa že nekaj časa zagrebški orkester ­Mimika bo jutri ob 19.30 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma predstavil svojo vizijo zbliževanja različnih glasb. Ustanovitelj orkestra, skladatelj in multiinštrumentalist Mak Murtić je spregovoril o nastanku zasedbe in svojem odnosu do glasbene pestrosti.