Pri nas se mudita igralca iz filmov o Gospodarju prstanov in Harryju Potterju

Medtem ko sta kulturno poletje in potek Ljubljana Festivala že v polnem zamahu, bodo na svoj račun prišli tudi filmski in literarni sladokusci vseh generacij. Akademski simfonični orkester Khmelnitske filharmonije iz Ukrajine pod taktirko dirigenta Tarasa Martynyka bo na dogodkih v produkciji Star Entertainment z zvezdniškima napovedovalcema Williamom Kircherjem in Chrisom Rankinom izvedel glasbo iz Tolkienovih trilogij in filmov o Harryju Potterju.